ТЦ GrushevSky звели за проєктом ужгородського архітектурного бюро Mytrichko Syma

В Ужгороді на вул. Михайла Грушевського, 68Б відкрили ТЦ GrushevSky, площею 4 тис. м2. Загальні інвестиції в об’єкт склали 5 млн доларів.

Як повідомили в Українській раді торгових центрів 4 серпня, розробником концепції та брокером торгового центру стала компанія Urban-X. ТЦ GrushevSky звели за проєктом ужгородського архітектурного бюро Mytrichko Syma.

«Першими у ТЦ відкрились магазини брендів Sinsay, Famo, Andi та кав’ярня. На території облаштована парковка. Також незабаром запрацюють продуктовий маркет “Амбар”, магазин “Щодня”, дитячий розважальний центр і фудкорт», – зазначили в UCSC.

Бізнес не стоїть на місці та навіть в умовах війни модернізується. Так, девелопери у Львові все частіше мають чітку концепцію – від вигляду будинку до формату спільноти. Яскравий приклад – нові комплекси Big Ben, Hyde Park, Harry та Father від системного девелопера РІЕЛ, які відповідають на ключові запити міського життя.

Площа ТЦ GrushevSky – 4 тис. м2 . Загальні інвестиції в об’єкт склали 5 млн доларів.

Як раніше повідомляли в консалтинговій компанії Retail&Development Advisor, на кінець 2025 року в Ужгороді також заплановане відкриття ТЦ «Україна», який стане найбільшим торгово-розважальним центром Закарпаття.