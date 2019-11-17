У Новому Роздолі мешканці кількох вулиць отримуватимуть електроенергію погодинно

Електрики ремонтують електричну підстанцію у Новому Роздолі

У Новому Роздолі 17 листопада через поломку на підстанції мешканці кількох вулиць будуть отримувати електроенергію погодинно. Про це повідомили на сайті Новороздільської міської ради.

Таким чином погодинна подача електроенергії планується на просп. Шевченка 40Б, 42, 44 та вул. Лесі Українки, 21, 23а, 23, 25, 27.

За інформацією секретарки Новороздільської міської ради Ірини Кравець, погодинна подача світла зумовлена поломкою однієї з трансформаторних підстанцій на БАМі. Наразі вона працює у аварійному режимі.

Ірина Кравець зазначає, що поломка могла статися через те, що мешканці масово використовували прилади обігріву через що мережі не витримали напруги.

Таким чином жителі кількох вулиць лишалися без електроенергії уночі 16 листопада. Світло частина мешканців отримали лише близько 11:00 17 листопада. Однак підстанція не витримала напруги, тому електроенергію до домівок мешканців вирішили подавати погодинно.

Окрім того, мешкаанців цих вулиць закликали економити електроенергію та не перевантажувати мережу. Натомість повністю вирішити проблему обіцяють лише з понеділка 18 листопада, коли у місті почнуть запускати опалення.

«Давайте найближчим часом будемо економити електроенергію, відмовимося від користування електрочайниками, мікрохвильовками, мультиварками та іншими приладами, які можна замінити газом. Вже завтра працівники ТЕЦ почнуть наповнювати тепломережі водою і при оптимальних умовах за тиждень буде тепло», – написала Ірина Кравець.

Нагадаємо, на Львівщині є два міста – Новий Розділ та Новояворівськ, які мають проблеми із теплопостачанням. Зокрема, через відсутність опалення у приміщеннях у цих двох містах з 11 листопада цього року школярів відправили на вимушені канікули.

Також у Новому Роздолі та Новояворівську оголосили надзвичайну ситуацію через зрив опалювального сезону. З цього приводу до Нового Роздолу 13 листопада завітав прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, який пообіцяв вирішити проблему з теплопостачанням до кінця тижня. Зі запуском ТЕЦ у Новому Роздолі погодились допомогти фахівці зі Львова.

Як раніше писав ZAXID.NET, Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ, які подають тепло та електроенергію у будинки мешканців, нині фактично не функціонують, працівники протестують та звільняються. Обидві теплоелектроцентралі належали фірмам братів Ярослава та Богдана Дубневичів ТОВ «Енергія-Новояворівськ», ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ «Енергія».

На початку 2018 року у Львові затримали чотирьох службовців цих фірм за підозрою у крадіжці газу НАК «Нафтогаз України» на суму понад 1,4 млрд грн. За даними правоохоронців, «Енергія – Новий Розділ» та «Енергія-Новояворівськ» штучно збільшували обсяги відпущеного населенню тепла, аби отримувати більше «дешевого» газу, який замість «дорожчого» витрачали на виробництво електроенергії.

Опісля суд арештував обидві ТЕЦ і передав їх Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке визначило для них нового управителя – маловідому київську фірму «Гарант Енерго М». Через протести частини працівників та брак персоналу роботу на ТЕЦ довго не вдавалося запустити. У листопаді 2018-го роботу на обидвох ТЕЦ більш-менш налагодили і мешканці Новояворівська та Нового Роздолу почали отримувати тепло до осель.

Попри те, що роботу ТЕЦ вдалося тоді запустити, на теплоелектроцентралях постійно виникали проблеми. У січні цього року на Новороздільській ТЕЦ трапилась масштабна аварія, внаслідок якої у частини мешканців міста прорвало труби. Наслідки аварії до кінця не усунули й понині.

Наразі ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі управлятиме дочірня компанія «Нафтогазу».