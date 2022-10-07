Ремонт у гуртожитку розпочали ще у 2020 році коштами спецфонду училища

У Новояворівську відремонтували 32 кімнати гуртожитку вищого професійного училища, де зможуть тимчасово поселитися люди, які втратили домівку через війну. Там зможуть поселитися 80 людей.

Як повідомила 7 жовтня прес-служба ЛОДА, ремонт у гуртожитку розпочали ще у 2020 році коштами спецфонду училища. Тоді замінили віконні та дверні блоки, залили бетонні стяжки, провели чорнове шпаклювання. У 2022 році, щоб завершити ремонт, гуртожиток включили в Програму реалізації пріоритетних інфраструктурних проектів у Львівській області та скерували з обласного бюджету на це 3,3 млн грн.

«За ці кошти завершили внутрішні оздоблювальні роботи житлових кімнат 5-го поверху, коридорів та балконів, влаштували кухні, санвузли та душові. Закупівлею техніки та умеблювання для кімнат займались IT компанія EPAM Ukraine, CORE RESPONSE, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, ГО Допоможемо разом», – йдеться в повідомленні ЛОДА.

Нагадаємо, що нещодавно завершили ремонт гуртожитку профтехучилища у селі Червоне Золочівського району на Львівщині. Тут у 36 кімнатах поселяться 100 переселенців. Загалом в області відремонтували вже 10 гуртожитків та будівель соцзахисту, які давно не використовуються, у яких можуть жити понад 1000 людей. До кінця року планують створити понад 3,3 тис. місць, а після завершення війни будівлі служитимуть потребам місцевих громад.