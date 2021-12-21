Пакистанський політик Мохаммад Закрі Хана загинув під час святкування своєї перемоги на виборах до сільської ради. Прихильники вирішили влаштувати святкову стрілянину з приводу перемоги політика, однак випадково влучили у новообраного депутата.

Як пише місцевий сайт Saama, чоловік переміг на виборах до сільської ради у Пешаварі у неділю, 19 грудня. На честь його перемоги прихильники влаштували стрілянину із вогнепальної зброї. Однак, однак із куль випадково влучила у політика.

Неподалік місця інциденту були поруч поліцейські, але вони не вжили жодних заходів, зазначає видання.

Нагадаємо, що на початку листопада в столиці Панами восьмеро людей загинули та ще семеро дістали поранення в результаті на тематичній вечірці в стилі серіалу Netflix «Гра в кальмара» – там сталася перестрілка між двома ворогуючими бандами.