В столиці Панами восьмеро людей загинули та ще семеро дістали поранення в результаті на тематичнній вечірці в стилі серіалу Netflix «Гра в кальмара» – там сталася перестрілка між двома ворогуючими бандами.

Інцидент трапився в одному із місцевих клубів на Геловін, 31 жовтня, повідомляє сайт TN News. Один із відвідувачів вечірки почав стріляти по ймовірних членах ворогуючої банди – ті відкрили вогонь у відповідь.

В результаті перестрілки загинули п’ятеро людей, семеро дістали поранення. Ще три тіла поліцейські виявили на розташованому поряд сміттєзвалищі. Загалом у справі затримали двох людей. Панамська поліція припускає, що приводом для перестрілки між бандами міг бути контроль над обігом наркотиків.

Прем’єра «Гри у кальмари» відбулася на стрімінговому сервісі Netflix 17 вересня. Менше ніж за місяць він став найпопулярнішим з-поміж усіх серіалів на цій платформі – його подивилися понад 111 млн разів. Серіал оповідає про групу людей, які через потребу в грошах, прийняли запрошення на участь в таємному турнірі на виживання із фінальним призом у 38,5 млн доларів США.