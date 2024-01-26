Плита датується початком XVIII ст. і є унікальною пам’яткою османської письменності в Україні

У психоневрологічному інтернаті у селі Кривчик біля Кам’янця-Подільського на Хмельниччині виявили історичну таблицю з арабською в’яззю. Її знайшли під численними набілами штукатурки у туалеті, що раніше був верандою палацу Крупенських. Вчені її розшифрували і попередньо датують початком XVIII ст. За їхніми припущеннями, таблицю перенесли з Хотинської фортеці. Попереду – вивчення і розшифрування ще однієї такої плити.

Під шаром штукатурки на одній із стін палацу Крупенських виявили панно з написами арабською в’яззю. Про знахідку повідомили науковцям і у грудні 2022 року туди вирушила науково-краєзнавча експедиція Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника.

«Кам’яна плита, вкрита арабською в’яззю, розташована у лівому (південному) крилі палацу, де зараз – туалетна кімната. Під час ремонту останньої з-під шару штукатурки і розчистили зазначену плиту. А далі на схід від неї під штукатуркою – сліди ще однієї забіленої плити, обмеженої високою гіпсовою рамкою. Найімовірніше, що першопочатково це приміщення слугувало напіввідкритою верандою, у стіні якої було вмонтовано дві кам’яні плити, декоровані написами арабською в’яззю», – пояснили 26 січня на сторінці Кам’янець-Подільського заповідника.

Науковці дослідили плиту і почали шукати перекладача з османської мови. Професор університету Улудаг у м. Бурса в Туреччині Мехмет Челєнко за допомогою своїх колег дійшов висновку, що напис виконаний османською мовою, а в тексті згадується султан Ахмед ІІІ і Сілахдар Дамад Алі-паша (мученик Алі-паша), який був під час його правління між 1713 і 1716 роками великим візиром.

Археолог Павла Нечитайло надіслав текст таблиці професорові університету Газі в Анкарі (Туреччина) Мехмет Хаккі Сучин, який підготував варіант латинської транслітерації османського тексту та переклад англійською мовою. Українською він звучить так:

«Дорогоцінний султан світу, Полюс часу Ахмед Хан який був звільнений від світу горя свого часу.

Поки світ наповнений смутком і горем,

не залишилося жодної крупинки горя, всі були повні радості.

[відсутнє] Вічне і дорогоцінне Право

День і ніч мої руки й язик голосили

Стільки ж, скільки труднощів, боїв і битв

Тепер запанували слухняність і спокій.

[відсутнє] Далеко від будь-якої помилки

Ця молитва у всіх на язиці вранці і ввечері.

Сила долі Королівства свідчить про це

Така освідчена людина, як великий візир, була його нареченим

[відсутнє] і його візир Алі-паша

Ім'я його в усіх світах згадують добром.

Своїми доброчесними заходами він зробив мир у світі,

[відсутнє] йому підвладні були всі створіння світу».

Під побілкою виявили ще одну таблицю (фото Кам’янець-Подільського заповідника)

Випадково виявлена таблиця є унікальною для України пам’яткою османської писемності. Тепер науковці планують розчистити від шарів штукатурки другу збережену плиту. Відкритий у майбутньому текст додасть більшої конкретики щодо згадуваних у поемі історичних постатей та їхнього датування. Поки науковці сходяться на думці, що, найбільш імовірно, вмонтовані у стіни кривчицького палацу плити первісно були встановлені в Хотині.

«Згадка про султана Ахмеда ІІІ (1703–1730) вказує на те, що плити не пов’язані з періодом існування Подільського еялету (1672–1699). На більш імовірний зв’язок з правлінням Ахмеда ІІІ вказує і згадка про Алі-Пашу, а титул “наречений”, у тексті – “damad”, найімовірніше, дійсно вказує на постать Сілахдара Дамада Алі-паші (мученика Алі-паші), який обіймав посаду великого візира у 1713–1716 рр», – пояснили у заповіднику.

Саме за часу правління Ахмеда ІІІ на початку XVIII ст. проводилась масштабна перебудова Хотинської Нової фортеці. Родина Крупенських походить з Бессарабії і під час побудови палацу у Кривчику в ХІХ ст., послуговуючись модою на орієнталізм, могла використати як декор кам’яні османські плити, які демонтував російський гарнізон з турецького об’єкта в Хотинській фортеці. Зараз у палаці Крупенських у с. Кривчик працює психоневрологічний інтернат.

Палац-інтернат у Кривчику (фото Володимира Щербакова)

До слова, у 2021 році археологічна експедиція під керівництвом Павла Нечитайла розкопала у Полонному на Хмельниччині єдину знайдену в Україні свинцеву грамоту часів Русі, дослідники розшифрували її напис.