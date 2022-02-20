Мистецьку акцію «Промені Майдану» організували у памʼять про героїв Небесної Сотні

У пам’ять про Небесну Сотню у неділю, 20 лютого, у Львові в небо запустили світлові промені. Мистецьку акцію провели на Меморіалі героїв Небесної Сотні на вул. Кривоноса.

Акцію «Промені Майдану» організувала Львівська міськрада. У ній взяли участь родини героїв Небесної Сотні, учасники Революції гідності, духовенство та мешканці міста.

Усі фото Романа Балука

Захід розпочали з молитви за героїв та мир в Україні, після чого прозвували пісні про Небесну Сотню, а після цього під звуки дзвону зачитали імені героїв Небесної Сотні. У пам’ять про загиблих у небо запустили світлові промені.

Під час акції, окрім керівництва міста та області, слово виголосили керівники та представники дипломатичних відомств США, Британії, Канади, Австралії, Німеччини.