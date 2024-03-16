Кісту у печінці пацієнта виявили під час УЗД

На Львівщині зареєстрували перший цього року випадок рідкісного паразитарного захворювання – ехінококозу. Гельмінти вразили печінку 38-річного львів’янина і призвели до утворення кісти. Через рідкісне паразитарне захворювання чоловік втратив чверть печінки. Торік на Львівщині було зафіксовано п’ять випадків ехінококозу серед дорослих.

У Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України повідомили, що чоловік звернувся по медичну допомогу зі скаргами на дискомфорт та біль у правому підребер’ї, пожовтіння шкірних покривів і склер, загальну слабкість. Хворого госпіталізували до хірургічного відділення однієї із лікарень області. Результати ультразвукового обстеження вказували на наявність кісти у правій частині печінки. Після оперативного втручання тканину органа скерували на лабораторне дослідження, яке й підтвердило ехінококоз печінки.

Що таке ехінококоз?

Ехінококоз – це тяжкий хронічний гельмінтоз, при якому у печінці, легенях та інших органах людини утворюються кісти. Це доволі рідкісне захворювання, зустрічається від 1 до 220 випадків на 100 тисяч населення. Перші прояви захворювання можуть з’явитися як через 2-4 місяці, так і через 5-15 років від моменту зараження.

Ехінококоз – паразитарне захворювання, збудником якого є стрічкові черв'яки (Echinococcus). Паразит передається людині від заражених тварин, найчастіше переносниками ехінокока є собаки, а зараження відбувається внаслідок недотримання правил особистої гігієни.

Захворіти може будь-хто, імунітету проти цієї хвороби немає. Найбільший ризик захворіти мають люди, які тісно контактують з домашніми тваринами, у першу чергу з собаками. Хвора людина не є небезпечною для оточуючих. Інфікування відбувається під час споживання овочів, ягід, води, забруднених виділеннями тварин, що містять яйця гельмінта, а також при тісному контакті з тваринами.

Як проявляється захворювання?

При локалізації кісти в печінці першими ознаками можуть бути тяжкість і біль у правому підребер’ї, збільшення розмірів живота, жовтяниця, при легеневій локалізації виникають біль у грудній клітині, кашель нерідко з кров’янистим харкотинням, лихоманка.

Медикаментозна терапія при ехінококозі до операції малоефективна через наявність навколо кісти щільної капсули, крізь яку ліки до паразита не потрапляють. Єдиним радикальним методом лікування ехінококозу є хірургічний, під час якого з печінки або легенів видаляють паразитарну кісту.