35-річну українку 6 березня затримали польські прикордонники

Польські прикордонники у четвер, 6 березня, затримали в Перемишлі 35-річну українку, яку розшукував Інтерпол. За інформацією правоохоронців, жінку засудили в Казахстані за участь в угрупуванні, яке торгувало людськими органами. Польська прикордонна служба повідомила, що затриманій загрожує до 12 років в'язниці.

Українку затримали, коли вона прямувала з Польщі в Україну через залізничний прикордонний перехід у Перемишлі. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що жінку розшукують правоохоронці Казахстану, які й внесли її в базу Інтерполу.

У Казахстані жінку засудили на 12 років в'язниці за участь в організованому міжнародному злочинному угрупованні, яке займалося торгівлею людськими органами. У Польщі українку взяли під варту, де вона очікуватиме рішення суду про екстрадицію.

Нагадаємо, що Польща розпочала організовану депортацію іноземців, які порушують закон. Зокрема, у середу, 5 березня, з країни видворили 17 грузинів. Відео із депортацією опублікував польський прем'єр-міністр Дональд Туск.