Аварії на високогір'ї Анд трапляються регулярно

У Перу, в горах Анди, пасажирський автобус впав з гірської дороги до ущелини. Внаслідок аварії загинули 25 пасажирів транспорту, ще 34 постраждало, повідомило у вівторок, 19 вересня, Reuters.

Місцеві правоохоронці повідомили, що автобус зірвався у 200-метрову ущелину, розташовану в районі міста Хуанкавелика, в Андах. Аварія сталась вранці у понеділок, 18 вересня.

За даними компанії транспортних систем та логістики Sutran, автобус прямував з Аякучо до міста Уанкайо. Внаслідок падіння загинуло 25 людей, серед них двоє дітей. Також є інформація про 34 постраждалих.

За даними AFP, президентка Перу Діна Болуарте, яка взяла участь у Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, висловила співчуття близьким та рідним загиблих.

Зазначимо, це не перша трагедія, яка відбувається на гірських дорогах Перу. У серпні 2023 року в тому самому районі, де сталась аварія, сталась ще одна трагедія, внаслідок чого загинуло 13 людей, а ще п'ятеро були порарнені.

Також січнева аварія в горах Перу забрала життя 24 людей. Ще 36 осіб тоді постраждало.