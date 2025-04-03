Господарський суд Волинської області повернув Городищенській сільській раді землю площею 235 га та водосховище на території природно-заповідного фонду, які незаконно передали в оренду підприємству. Про це повідомила 3 квітня пресслужба прокуратури області.

Прокурори зʼясували, що орендовані підприємством у 2017 році ділянки для ведення аквакультури розташовані в межах природно-заповідного фонду – орнітологічних заказників місцевого значення «Лобаниха» та «Чаруків».

«Діяльність підприємства негативно впливала на стан особливо охоронюваних територій – заказників, утворених у 1990-2000 роках з метою охорони та збереження природних заплав річок Полонка й Чорногузка із розміщеними на них водоймами і прилеглими ділянками, на яких зустрічається понад 100 видів тварин та птахів, з яких 10 занесені до Червоної книги України», – зазначають у прокуратурі.

Прокурори відстояли позицію в судах усіх інстанцій, тож підприємство уже повернуло земельні ділянки та водосховище Городищенській сільраді.

Додамо, що заказник Лобаниха розташований неподалік від села Несвіч Луцького району. У заказнику охороняється заболочена заплава річки Полонка, що має важливе значення для міграції та розмноження близько 100 видів птахів. Водночас територія заказника Чаруків охоплює стави, ділянки заплавних боліт і лук, та простягається на 7,5 км вздовж річки.