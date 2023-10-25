Попередньо відомо, що Михайло Лозяк заступив на чергування у відділку в суботу, 21 жовтня

У приміщенні районного відділку поліції на Прикарпатті знайшли застреленим офіцера Михайла Лозяка. Попередньо поліція кваліфікувала справу як самогубство.

Як повідомило місцеве видання «Курс», застреленого офіцера у Надвірнянському відділку поліції знайшли ще в понеділок, 23 жовтня. Ним виявився поліцейський Пасічнянської громади Михайло Лозяк. Цю інформацію журналістам підтвердили у прес-службі обласного управління поліції.

Обставини смерті в поліції не розголошують. Попередньо відомо, що Михайло Лозяк заступив на чергування у відділку в суботу, 21 жовтня. Поліція розпочала службову перевірку та відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (з позначкою «самогубство») ККУ.

Михайло Лозяк з травня 2023 року виконував обов’язки поліцейського офіцера Пасічнянської громади. До цього він понад 10 років працював слідчим у Надвірнянському відділі поліції. Від початку повномасштабного вторгнення їздив на службові ротації в зону бойових дій. Поховали Михайла Лозяка у його рідному селі Красна Надвірнянської громади.