Міністерство інфраструктури Польщі виділило кошти на переобладнання ділянки дороги де робились два українські автобуси

У Польщі вирішили засипати землею глибокий рів при з’їзді до пункту обслуговування пасажирів «Кашице» (MOP Kaszyce), де у березні цього року в аварії потрапили два українські автобуси.

Про це заявив речник Генеральної дирекції національних доріг та автомагістралей (GDDKiA) Польщі Шимон Пехов'як, повідомляє «Укрінформ».

«Комісія, яку було створено в рамках GDDKiA, прийняла рекомендації щодо змін у цьому місці. Ми змінимо форму cхилу (при з’їзді до ПОП “Кашице” – ред.), іншими словами - засиплемо цей рів землею», — повідомив Пехов'як.

За його словами, у зв’язку з цим в місці проведення робіт треба буде змінити дренажну систему та пристосувати інфраструктуру безпеки руху, зокрема шумозахисні екрани, дорожню розмітку та дорожні знаки. Крім того, на автомагістралі A4 буде встановлено додаткову інформаційну таблицю, яка інформуватиме про напрями руху.

Пехов'як повідомив, що на переобладнання цього відрізку автомагістралі міністерство інфраструктури Польщі вже виділило кошти, а незабаром буде оголошено тендер на обрання виконавця робіт. Завершити роботи розраховують вже цього року.

Нагадаємо, у ніч з 5 на 6 березня при з’їзді до ПОП «Кашице» у Підкарпатському воєводстві за 30 км від кордону з Україною автобус сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 громадян України, потрапив в аварію. На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Згодом у лікарнях Польщі померли ще двоє постраждалих, а третій – вже після повернення в Україну.

Згодом, у ніч проти 22 березня у тому ж місці в аварію потрапив український автобус, який здійснював рейс за маршрутом Вроцлав-Чернівці. Він з’їхав з дороги, пробив відбійник у кінці з’їзду до ПОП «Кашице» і впав у придорожній рів. В автобусі перебували 10 людей, зокрема двоє водіїв. В результаті ДТП один чоловік (водій, який не перебував за кермом) загинув на місці, п’ятеро людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

Обом водіям автобусів прокуратура Польщі висунула обвинувачення у вчиненні ДТП. Їм загрожує до восьми років ув’язнення.