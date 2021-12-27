У полтавському слідчому ізоляторі вранці в понеділок, 27 грудня, знайшли вбитим одного з ув’язнених. За інформацією ЗМІ, чоловіка раніше заарештували за підозрою в шахрайстві.

«До поліції Полтавщини 27 грудня, близько 08:00, надійшла інформація, що в державній установі “Полтавська установа виконання покарань (№23)” виявлено чоловіка, 1980 року народження, без ознак життя. За даним фактом слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – сказано в повідомленні поліції Полтавщини.

Водночас сайт «Обозреватель» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах повідомив, що на грудній клітці мертвого чоловіка виявили ножове поранення.

Також «Обозреватель» повідомив, що цього чоловіка раніше затримали та відправили в СІЗО за шахрайство.

За цим фактом у слідчому ізоляторі розпочали перевірку. З'ясовуються всі деталі та обставини смерті заарештованого.