У луцькому слідчому ізоляторі зранку в п'ятницю, 24 грудня, повісилась жінка. Відомо, що загибла перебувала у слідчому ізоляторі через причетність до крадіжок та наркотиків, скільки часу вона там провела, наразі невідомо. Розслідуванням цієї справи займаються в Державному бюро розслідувань.

Про інцидент у луцькому слідчому ізоляторі повідомив ВолиньPost у п'ятницю, 24 грудня. Інформацію підтвердили у прес-службі поліції області. Інцидент стався зранку 24 грудня. Відомо, що жінка скоїла самогубство, повісившись на простирадлі.

У поліції також зазначили, що у слідчому ізоляторі підозрювана перебувала через причетність до крадіжок та наркотиків. Скільки часу вона провела у СІЗО, як і вік загиблої, у поліції наразі не уточнюють.

Наразі розслідуванням щодо цього інциденту займаються в Державному бюро розслідувань.