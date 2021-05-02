64-річний водій ВАЗ 2101 від отриманих травм помер у лікарні

На трасі Львів – Краковець на Львівщині зіткнулися три автомобілі. Внаслідок аварії один із водіїв від отриманих травм помер у лікарні.

Як повідомили у патрульній поліції Львівської області, аварія трапилася 2 травня об 11:30 біля Новояворівська. На дорозі Львів – Краковець автомобіль ВАЗ 2101, за кермом якого був 64-річний чоловік, зіткнувся з 47-річним водієм Audi A6. У подальшому ці авто в’їхали у Opel Omega під керуванням 26-річного чоловіка.

Унаслідок аварії 64-річний водій автомобіля ВАЗ 2101 від отриманих травм помер у лікарні. На місці працюють поліцейські.