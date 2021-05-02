Аварія трапилася 2 травня поблизу Сколе

На трасі Київ – Чоп на Львівщині трапилася ДТП із п'ятьма постраждалими. Троє з них – діти. Їх із травмами доставили до лікарень області.

Як повідомили у патрульній поліції Львівської області, аварія трапилася 2 травня близько 11:00 біля Сколе. На трасі зіткнулися автомобілі Opel Omega, яким керувала 39-річної мешканка Івано-Франківська, та Renault Scenic, за кермом якого був 41-річний мешканець Львівщини.

Унаслідок ДТП постраждали п'ятеро пасажирів обох авто. Серед них – троє дітей віком 5, 8 та 14 років та водії обох автомобілів. Їх доставили до медзакладів області.

Попередньою причиною аварії міг стати виїзд на зустрічну смугу одного з автомобілів. Обставити ДТП встановлюють.