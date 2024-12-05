Унаслідок аварії загинув 54-річний водій Volkswagen Golf

У середу, 4 грудня, на трасі Київ – Чоп поблизу міста Буськ на Львівщині сталася аварія за участі трьох автомобілів, в якій загинув 54-річний водій легковика Volkswagen Golf.

За даними поліції Львівщини, близько 19:00 на трасі Київ – Чоп поблизу села Вербляни Золочівського району 54-річний водій автомобіля Volkswagen Golf, мешканець одного з сіл району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter та вантажівкою Mercedes-Benz Actros. За кермом буса був 56-річний житель Закарпатської області, а вантажівкою керував 41-річний мешканець Полтавської області.

Унаслідок ДТП водій Volkswagen Golf загинув на місці.

Cмертельна ДТП у Золочівському районі

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.