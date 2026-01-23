Буковель імпортує 15 МВт потужності електроенергії

Гірськолижний курорт «Буковель» забезпечений власними генераторами та імпортує електроенергію, тому світло там є навіть під час відключень. Про це під час наради в Івано-Франківській ОВА 21 січня повідомив голова правління «Прикарпаттяобленерго» Василь Костюк, передає «Суспільне».

За словами посадовця, на Прикарпатті є 8 споживачів, які закуповують електроенергію з-за кордону, серед них і «Буковель».

«До всіх споживачів області графіки застосовуються рівно. Буковель має забезпечення генераторною потужністю і працює на імпорті. Зараз він закуповує 15 МВт потужності для своїх потреб», – пояснив Василь Костюк.

Наразі Івано-Франківська область споживає від 400 до 440 МВт потужності електроенергії. Найбільше використовують побутові споживачі (40%), промисловість (32%), комунальні господарства (14%). Загалом на Прикарпатті є 576 тис. споживачів. Через сильні морози «Прикарпаттяобленерго» скасувало всі планові роботи, реагуючи тільки на аварійні ситуації та приєднуючи нових споживачів.