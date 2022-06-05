У Раді переконані, що громадяни не повинні виплачувати борги за неіснуючий об'єкт

У Верховній Раді погодили законопроект про списання боргів за майно громадян, знищене під час війни. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

«За дорученням президента погодили з головою Нацбанку і прем'єр-міністром розробку законопроекту про списання заборгованості за споживчими кредитами на придбання рухомого і нерухомого майна, яке було знищено в ході військових дій», – написав він у Facebook.

За його словами, законопроект буде внесений до Ради протягом наступного тижня.

«Людина не повинна виплачувати борг за неіснуючий об'єкт», – додав Гетманцев.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НБУ просить Раду заборонити колекторам стягувати борги з бійців ЗСУ.