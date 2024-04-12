Вулицю Шевченка у Львові ремонтували упродовж 2020-2023 років

Реконструкція вул. Шевченка у Львові подорожчала на майже 86 млн грн. Відповідний договір про додаткові роботи ЛКП «Львівавтодор» підписало з ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» 12 квітня. Роботи на ці гроші підрядник виконав іще в процесі загальної реконструкції вулиці. Місто обіцяє оплатити додаткову угоду після війни, адже зараз більшість грошей спрямовують на підтримку військових.

Реконструкцію вул. Шевченка розпочали у 2020 році, під час якої вулицю повністю перепланували, замінили підземні комунікації, розділили потоки транспорту, встановили вуличні меблі тощо. Загальна реконструкція вулиці коштувала близько 300 млн грн. Реконструкція вулиці тривала у три етапи, повністю для проїзду її відкрили у травні 2023 року.

12 квітня 2024 року ЛКП «Львівавтодор» підписало з ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» додаткову угоду на додаткові роботи з реконструкції вул. Шевченка вартістю майже 86 млн грн. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, підрядник виконав усі роботи ще в процесі реконструкції вулиці. Наразі місто ці додаткові роботи оплачувати не буде.

«Ми були змушені замовляти додаткові роботи одразу під час реконструкції. Підрядник виконав їх, адже без них неможливо було розпочинати наступні етапи реконструкції та завершити ремонт», – пояснили у ЛКП «Львівавтодор».

Зокрема підрядник проклав більшу кількість асфальту для довготривалої експлуатації, облаштував додаткові заїзди, замінив бруківку між трамвайними коліями на мозаїку, облаштував громадський простір на перетині вул. Шевченка та вул. Бортнянського, разом із вуличними меблями, зовнішнім освітленням та питним фонтанчиком, облаштував підпірну стінку тощо.

«Отож, на сьогодні, ці роботи виконані, однак за них не заплачено підряднику. А згідно з чинним законодавством, закупівля додаткових робіт чи послуг у того самого виконавця, має бути здійснена не пізніше ніж через три роки з дати підписання основного договору. У цьому конкретному випадку, граничний термін укладення договору про додаткові роботи настає 13 квітня 2024 року, тому ми переукладаємо договір з “Онур”. Важливо, що наявність договору не зобов’язує до термінової оплати. Кошти ми перерахуємо, коли буде фінансова можливість», – додали у ЛКП «Львівавтодор».

Нагадаємо, реконструкція вул. Шевченка розпочалася у 2020 році. Ремонт тривав у три етапи. Спершу реконструювали ділянку квазікільця по вул. Шевченка, вул. Левандівській та вул. Залізничній. Далі взялися за відрізок від вул. Хорватської до вул. Ярослава Мудорго. І третій, останній етап, – від вул. Ярослава Мудрого до вул. Залізничної.