Таку операцію на Рівненщині виконали вперше

На Рівненщині хірурги обласної лікарні вперше виконали операцію Джанетта жінці, яка страждала від сильного болю в обличчі. Стріляючий біль, схожий на удар струмом, виникав через стискання трійчастого нерва. Після хірургічного втручання жінці стало краще.

Як повідомила прес-служба Рівненської обласної клінічної лікарні, пацієнтка звернулась до лікарів нейрохірургічного відділення зі скаргою на сильний біль у лівій частині обличчя. За її словами, лікування результатів не давало. Навіть незначний вітер спричиняв біль у обличчі, схожий на електричний розряд.

Лікар-нейрохірург, завідувач відділення Сергій Кузнецов виявив у пацієнтки нейроваскулярний конфлікт – стискання трійчастого нерва з розташованою поряд із ним судиною, що й викликало сильний біль.

«Аби допомогти пацієнтці та позбавити нестерпного болю, нейрохірургами прийнято рішення щодо проведення мікроваскулярної декомпресії трійчастого нерва (операція Джанетта). Через невеликий розріз за вухом відділяється стовбур трійчастого нерва та судини мозку, які здавлюють нерв. Після цього на нерв укладається спеціальна тефлонова прокладка, яка усуває нейроваскулярний конфлікт», – зазначають у медзакладі.

Таку операцію лікарі обласної лікарні виконали вперше. Це хірургічне втручання в порівнянні з іншими методиками лікування має найменший відсоток відновлення болю в довготривалій перспективі. Результат після операції Джанетта хворі відчувають майже одразу – його ж відзначила й пацієнтка.