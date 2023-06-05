Водій маршрутки №38 образив матір загиблого військового, яка хотіла скористатись пільговим проїздом

У Рівному з роботи звільнили водія маршрутки, який образив матір загиблого військового. Коли жінка хотіла скористатись пільговим проїздом, водій сказав «розвелося вас тут».

Про інцидент повідомила матір загиблого військового Людмила Марчук у Facebook. За її словами, неприємна розмова сталась у п'ятницю, 2 червня, з водієм маршрутки №38.

«Водій цієї маршрутки мене сьогодні зневажив. Мене, як матір загиблого бійця. Якби він просто сказав: "Я вам співчуваю, але вибачте, у мене всі пільгові місця зайняті", цього поста б не було. Коли б не почула собі в спину: "Розвелося вас тут..." Це нас, згорьовані вдови й невтішні матері, розвелося? Чуєте, люди?» – обурилась жінка. Також вона додала, що заплатила за проїзд.

У понеділок, 5 червня, мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що водія вже звільнили з роботи, також він більше не має права працювати у сфері перевезень.

«Крім того, водій мусить попросити вибачення у мами загиблого, а також піти на кладовище та вибачитися і перед сином. Ніхто не має право так ставитися до родин наших Героїв. Такі дії точно будуть покарані», – зазначив Олександр Третяк.

Окрім цього, перевізника забов'язали передати гуманітарну допомогу на фронт та завезти її туди особисто.

Додамо, що син Людмили Марчук, Богдан Гордійчук, воював на Сході України ще з 2014 року. Після початку повномасштабного вторнення знову пішов на службу. Військовий загинув 4 січня цього року. Президент посмертно нагородив його орденом «За мужність» 3 ступеня.