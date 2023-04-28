Маршрутка «Селець-Дубровиця-Рівне», у якій стався інцидент

Водієві рейсового автобуса з Рівненщини, який образив військовослужбовця, вручили повістку. Як зазначила у коментарі «Суспільному» речниця центру комплектування [військкомату] Тетяна Камерістова, чоловік пройде медкомісію, за підсумками якої вирішуватимуть, чи мобілізувати його в Збройні сили.

Про випадок, який стався у маршрутці «Селець-Дубровиця-Рівне» 26 квітня, повідомила у Facebook очевидиця інциденту Людмила Главацька. За її словами, до маршрутки зайшов військовий з рюкзаком на спині та двома пакетами у руках.

«Зайшов і попросив у водія: «Я пройду, а гроші передам, бо зараз не в змозі дістати». І що ви думаєте? Водій грубим нахабним голосом сказав: «Ні, давай зараз, я вам не довіряю». [...] При виході військовий таки підійшов і сказав: «Мені не обідно за себе, але, може, ти трошки ввічливіше стався до військових», на що знову отримав гримливою мовою: "ти мені не тикай бо зараз як тикну"», – переповіла обставини інциденту жінка.

Речниця обласного центру комплектування Тетяна Камерістова повідомила журналістам, що водієві вже вручили повістку. «Він прийшов до Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП для уточнення облікових даних. Наступний крок – проходження медичного огляду, і за результатами цього огляду буде вирішено, чи дозволяє стан здоров’я його мобілізувати», – зазначила посадовиця.

Окрім того, начальник обласного департаменту інфраструктури Федір Мисюра зазначив, що у обласній військовій адміністрації перевізнику рекомендували звільнити цього працівника.