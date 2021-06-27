Представникам Російської Федерації та терористичних організацій «ЛДНР» заборонено купувати українську землю, продаж якої стартує 1 липня. А в разі незаконної купівлі таку землю в них будуть відбирати, заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телеканалу «Дом».

За його словами, у законі про ринок землі є обмежувачі – заборона на купівлю з боку росіян і представників терористичних організацій.

«Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців – ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю», – зазначив Висоцький.

Він допустив, що будуть спроби обійти заборону на продаж землі іноземцям через підставних осіб з українським паспортом. Але для цього перед угодою будуть джерела коштів, якими розплачується покупець.

«Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, що живуть на нашій території, – український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль – звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо сплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв’язку буде знайдено, то держава має право конфіскувати ці землі», – додав Висоцький.

Нагадаємо, закон, яким передбачено запуск обігу землі сільськогосподарського призначення в Україні, набуває чинності 1 липня. Раніше Мін'юст пояснив, що загрожує власникам землі у 2021 році зі старими державними актами на землю.

Також у режимі безоплатної приватизації за двадцять років було виведено з державної в приватну власність більше ніж 5 млн гектарів землі. Фактично вкрали територію Словаччини на території України. Міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв’ю «Лівому берегу» розповів, яким чином найкращі землі були відчужені та як покарають махінаторів.

24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроект № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.