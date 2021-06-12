У ЦВК заявили, що подібне питання на референдум вже винесла інша ініціативна група

Центральна виборча комісія (ЦВК) відмовила в реєстрації ініціативної групи, яка хотіла провести референдум щодо продажу землі, через невідповідності у підписних листах. У ЦВК не вказали, в інтересах якої політичної сили намагалася зареєструватись група, але раніше про намір провести такий референдум заявляла партія «Батьківщина». Про те, що група реєструвалася в інтересах «Батьківщини», повідомив також аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев.

Як повідомили у ЦВК, ініціативна група подала документи 1 червня. У них вказувалось, що на зборах були присутніми 10927 громадян України, які і обрали ініціативну групу більшістю. Йшлося про винесення на референдум питання «Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?».

Однак ЦВК відмовила ініціативній групі в реєстрації через низку порушень. Зокрема, у списках учасників зборів 47 осіб включені до нього двічі. При цьому підписи напроти однакових прізвищ та інших персональних даних візуально відрізняються. Також у списках учасників зазначені відомості про 19 померлих осіб, навпроти прізвищ яких проставлені підписи. До того ж, 17 осіб із зазначених «мертвих душ» включено до списку членів ініціативної групи.

Також ЦВК проаналізувала винесене ініціативною групою питання «Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?» та більшістю голосів дійшла висновку, що воно по суті збігається з питанням «Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?», яке раніше на референдум винесла інша ініціативна група, документи щодо реєстрації якої надійшли до Комісії 5 травня 2021 року та вже зареєстровані. А це, як пояснили у Центральній виборчій комісії, є підставою для відмови в реєстрації відповідно до закону про всеукраїнський референдум.

Як повідомив аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев, цю ініціативну групу підтримує партія ВО «Батьківщина». За те, щоб відмовити групі в реєстрації, проголосували 10 членів ЦВК, проти– 4 , утримались– 3.

Цю групу «Батьківщина» створила 22 травня. За інформацією партії, до неї увійшли 17 тисяч представників фермерських і аграрних асоціацій.