Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала п’ять ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань газу, продажу землі, продажу стратегічних підприємств, грального бізнесу та легалізації марихуани. Всі ініціативні групи – з Дніпропетровської області.

«Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт. Петриківка Дніпровського району, смт. Васильківка Синельниківського району, смт. Кринички Кам’янського району, місті Нікополь Нікопольського району та селі Шестірня Криворізького району», – повідомила прес-служба ЦВК у п’ятницю, 14 травня.

Відповідне рішення комісія ухвалила на основі прийнятих й опрацьованих документів зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 29 квітня 2021 року у 15 населених пунктах Дніпропетровської області.

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Зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

«Чи підтримуєте ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?»

«Чи підтримуєте ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?»

«Чи підтримуєте ви продаж об’єктів стратегічної власності України?»

«Чи підтримуєте ви легалізацію грального бізнесу в Україні?»

«Чи підтримуєте ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?”

Також ЦВК встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 15 травня до 12 серпня 2021 року включно.

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Згідно із законом, для ініціювання референдуму за народною ініціативою потрібно утворити ініціативну групу. В цій групі повинно бути не менше, ніж 60 громадян України, що на день її утворення мають право голосу. Щоб створити групу, треба організувати збори громадян, у яких беруть участь щонайменше 300 виборців та представник від ЦВК. Також обов'язкова умова вказаних зборів – представити предметне обґрунтування позиції щодо питання всеукраїнського референдуму та сформулювати питання, яке буде винесено на референдум.

Після завершення зборів уповноважений представник ініціативної групи має передати до ЦВК підписані головою і секретарем документи проведених зборів. ЦВК аналізує дотримання всіх вимог закону під час утворення ініціативної групи та приймає рішення про реєстрацію ініціативної групи.

Далі починається відлік 90 днів, під час якого ініціатори мають зібрати підписи не менш як 3 млн громадян України, що мають право голосу. Але за умови, що підписи було зібрано щонайменше у двох третинах областей і щонайменше по 100 тис. підписів у кожній області. Зібрані підписи передаються для перевірки до ЦВК. Вона прийматиме рішення про підсумки збору підписів та передасть його президентові України. Президент України видає указ про проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, пояснює «Укрінформ».