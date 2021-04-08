Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум
Тепер президент зможе призначати референдум на прохання щонайменше трьох мільйонів українців
У четвер, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Ухвалення цього закону було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського. Він обіцяв, що першим його законопроектом стане саме закон про «народовладдя». Але до парламенту такий законопроект потрапив через рік після обрання Зеленського, а ухвалили його ще через пів року після цього – наприкінці січня 2021 року.
«Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу», – йдеться у повідомленні.
Згідно з законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:
- затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;
- загальнодержавного значення;про зміну території України;
- про втрату чинності закону України або окремих його положень.
Водночас, на референдум не можуть виносити питання:
- що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини й громадянина та гарантії їх реалізації;
- спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;
- що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод, протоколами до неї;
- щодо питань податків, бюджету, амністії;
- включені Конституцією України й законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.
На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими для розгляду й ухвалення рішення у порядку, визначеному Конституцією та законами України.
Всеукраїнський референдум призначається:
- президентом щодо затвердження змін до розділу І, ІІІ, XIII «Внесення змін до Конституції України»;
- Верховною Радою щодо зміни території України;
- за народною ініціативою проголошується указом президента (на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, зазначених в частині другій статті 133 Конституції України, і не менш як по сто тисяч підписів у кожній з них).
Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років і які не визнані недієздатними.
Референдум за нормами подібний до виборів: громадяни подають бюлетень на паперовому носії або через електронне голосування.