У четвер, 8 квітня, президент Володимир Зеленський підписав закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Ухвалення цього закону було однією з передвиборчих обіцянок Зеленського. Він обіцяв, що першим його законопроектом стане саме закон про «народовладдя». Але до парламенту такий законопроект потрапив через рік після обрання Зеленського, а ухвалили його ще через пів року після цього – наприкінці січня 2021 року.

«Тепер українці на практиці будуть залучені до ухвалення важливих для країни рішень, а влада буде змушена дослухатися до волі народу», – йдеться у повідомленні.

Згідно з законом, предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України;

загальнодержавного значення;про зміну території України;

про втрату чинності закону України або окремих його положень.

Водночас, на референдум не можуть виносити питання:

що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини й громадянина та гарантії їх реалізації;

спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

що суперечать положенням Конституції, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини й основоположних свобод, протоколами до неї;

щодо питань податків, бюджету, амністії;

включені Конституцією України й законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання. Результати народного волевиявлення на всеукраїнському референдумі є обов’язковими для розгляду й ухвалення рішення у порядку, визначеному Конституцією та законами України.

Всеукраїнський референдум призначається:

президентом щодо затвердження змін до розділу І, ІІІ, XIII «Внесення змін до Конституції України»;

Верховною Радою щодо зміни території України;

за народною ініціативою проголошується указом президента (на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, зазначених в частині другій статті 133 Конституції України, і не менш як по сто тисяч підписів у кожній з них).

Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни України, яким на день голосування виповнилося 18 років і які не визнані недієздатними.

Референдум за нормами подібний до виборів: громадяни подають бюлетень на паперовому носії або через електронне голосування.