Верховна Рада на засіданні у вівторок, 26 січня, підтримала у другому читанні і в цілому президентський законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум.

За документ проголосували 255 народних депутатів: 226 депутатів фракції «Слуга народу», 20 – групи «Довіра» і 9 позафракційних, проти проголосували депутати фракцій «Опозиційна платформа – За життя» (15), «Європейська солідарність» (24) і «Голос» (17), а також двоє позафракційних депутатів. Депутати фракцій «Батьківщина» і групи «За майбутнє» під час голосування утрималися.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла в першому читанні президентський законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум 18 червня 2020 року.

Що передбачає президентський законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум

Законопроектом передбачаються такі види всеукраїнського референдуму за предметом:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України (розділи стосуються проведення референдуму);

вирішення питання загальнодержавного значення;

зміна території України;

втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

Суб’єктами процесу референдуму, які реєструються у Центральній виборчій комісії як прихильники чи опоненти питання, винесеного на Всеукраїнський референдум, можуть бути:

політичні партії

та громадські організації.

Вперше пропонується запровадження електронних процедур: організації й проведення референдумі й голосування на ньому. Також передбачено створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи із забезпечення електронного голосування, що потребуватиме окремих видатків із державного бюджету.

Хто може призначити всеукраїнський референдум

Всеукраїнський референдум призначається:

президентом щодо затвердження змін до розділу І, ІІІ, XIII «Внесення змін до Конституції України»;

Верховною Радою щодо зміни території України;

за народною ініціативою проголошується указом президента (на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць, зазначених в частині другій статті 133 Конституції України, і не менш як по сто тисяч підписів у кожній з них).

Формулювання питань референдуму:

чітке і зрозуміле;

таке, що не допускає різних тлумачень;

відповідь на питання має бути «так» або «ні».

Обмеження щодо призначення всеукраїнського референдуму:

не можуть виноситися на референдум питання податків, бюджету та амністії;

всеукраїнський референдум не може проводитися у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного чи надзвичайного стану.

Контроль щодо відповідності Конституції питання всеукраїнського референдуму здійснює Конституційний суд України.