Запропоновані заходи відкидають автопром РФ до стандартів 1990-х років

Через запроваджені за військове вторгнення в Україну проти Росії санкції влада РФ тимчасово дозволить випускати машини всіх екологічних класів, у тому числі і давно скасованого у більшості розвинених країн світу стандарту «Євро-0».

Російське видання «Коммерсантъ» пише, що такий дозвіл стосуватиметься великих автомобільних концернів держави-агресорки, де працює понад п'ять тисяч працівників, а також виробників напівпричепів, електробусів або компаній під санкціями.

Фактично запропоновані заходи відкидають російський автопром до стандартів 1990-х років: у рамках «особливого порядку» передбачається, що для легкових машин, LCV та вантажних із бензиновими двигунами екологічний клас може бути будь-яким – починаючи з «Євро-0», для легких комерційних автомобілів та вантажівок з дизельними двигунами – вище «Євро-1» (класу нижче не передбачено), газовими – «Євро-3».

Наразі документ перебуває на погодженні в уряді держави-терориста.

Також, як повідомляє видання, російські концерни вже зібрали близько п'яти тисяч машин, які вони не можуть випустити на ринок через невідповідність регламенту. Наприклад, в березні «КамАЗ» вже перейшов до випуску вантажівок класу Євро-2, але поки не має права їх продавати. Це пов'язано з тим, що згідно з технологічним регламентом Митного союзу, всі машини, що випускаються на ринок, повинні відповідати класу Євро-5 і вище.

У Європі, США та Японії «Євро-0» діяв до 1992 року, «Євро-1» – до 1995 року, а РФ лише у 2002 році запровадила стандарт «Євро-2», заборонивши до ввезення машини нижче цього класу.