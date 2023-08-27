Стихійні меморіали Піргожину та його соратнику Уткіну з'явилися в Санкт-Петербурзі, Ростові та Новосибірську

Слідчий комітет Росії у неділю, 27 серпня, заявив, що ідентифікував тіла усіх десятьох людей, які загинули внаслідок авіакатастрофи літака, який належав власнику приватної військової компанії «Вагнер» Євгєнію Прігожину.

Молекулярно-генетичні експертизи підтвердили особи загиблих, зокрема й Пригожина, йдеться у повідомленні Слідчого комітету РФ, яке поширюють кремлівські пропагандистські ЗМІ.

Слідчі змогли витягти бортові самописці літака, що розбився. Детальний огляд місця події триває. У повідомленні також наголошується, що слідство ретельно перевірить усі можливі версії події.

Раніше «Росавіація» опублікувала список людей, які повинні були перебувати на борту. Йшлося про семеро пасажирів, серед яких були Прігожин, командир ПВК Дмітрій Уткін та інші їхні соратники. Також у літаку перебував екіпаж, який містився з трьох людей.

Раніше під час конференції з журналістами 25 серпня речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав, що існує «багато припущень» навколо «трагічної» смерті всіх 10 людей під час авіакатастрофи, пише BBC.

У Пентагоні вважають, що керівник ПВК «Вагнер», скоріш за все, загинув, а офіційний представник США сказав, що найімовірнішою причиною катастрофи став вибух на борту літака.

Нагадаємо, 23 серпня у Тверській області РФ розбився літак. Це був бізнес-джет власника ПВК «Вагнер» Євгенія Прігожина. На борту літака були також його помічники Дмітрій Уткін та Валерій Чекалов. Усього на місці падіння бізнес-джета знайдені рештки 10 тіл.

Наближені до ПВК «Вагнер» Telegram-канали стверджують, що літак збила російська протиповітряна оборона. Місцеві жителі перед падінням літака нібито чули два вибухи, властиві ППО. Більшість російських політичних оглядачів сходяться на думці на невипадковому характері авіакатастрофи і що вона є наслідком помсти Прігожину з боку російського президента Владіміра Путіна за військові заворушення, що мали місце в Росії наприкінці червня.