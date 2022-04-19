Загиблого окупанта, тіло якого виявили в одному з окопів, поховали бійці ЗСУ

19 квітня, в місті Тотьма, що у Вологодській області РФ, відбулося прощання з лейтенантом Даніілом Меньшиковим. Проте його тіло перебуває у Бучанському районі біля села Мощун на Київщині. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Сьогодні відбулось поховання гвардії лейтенанта Меньшикова Данііла Андрійовича. В цей час тіло окупанта знаходиться в Київській області, в Бучанському районі біля села Мощун. Населення країни-агресора вже мабуть звикло до такої тьми «руського міра». Від підміни понять, всеохоплюючої брехні та фальсифікації, до підміни тіл своїх загиблих солдатів – Росія пробила дно безодні. Нічого святого», – зазначено у повідомленні.

Також на сторінці генштабу ЗСУ опублікували відео, на якому один із військовослужбовців ЗСУ розповідає про те, що під час розмінування та розчищення території знайдено тіло гвардії лейтенанта із документами.

«Знайдено тіло гвардії лейтенанта рашистів, документи при ньому, з яким, начебто, сьогодні, як відомо з інформаційних джерел, хочуть попрощатися в Росії і поховати. Хоча він знаходиться тут, був прикопаний в одному з окопів. Тут і буде похований без почестей», – розповідає на відео військовослужбовець ЗСУ.

Прінт-скріни з відео ЗСУ

За його словами, тіло досить понівечене, окупант загинув уже давніше. Військовий РФ мав при собі документи.

«Це перепустка №1659 на ім’я Мєньшикова Данііла Андрійовича. Підписи є. Фотографія його, яка абсолютно співпадає з тою, яку вдалося знайти в мережі Інтернеті, який, «захищає Донбас» у нас тут під Києвом. Яка брехня була донесена до батьків? І кого там ховають? Незрозуміло. Це верх цинізму й брехні», – розповів військовослужбовець ЗСУ.

За інформацією російського видання БеzФормата, про смерть мешканця Тотемського району Данііла Мєньшикова офіційно стало відомо 15 квітня.

Загалом, станом на ранок 19 квітня, Росія вже втратила близько 20 800 особового складу, понад 800 танків, понад 2 тис. бойових броньованих машин, майже чотири сотні артилерійських систем та майже по дві сотні літаків і гелікоптерів, а також майже 1,5 тис. автомобільної техніки.

Відео Генштабу ЗСУ