У Північній Осетії (Росія) 11 пацієнтів лікарні загинули через збій в подачі кисню, який стався унаслідок прориву кисневої труби. Аварія сталася 9 серпня в республіканській клінічній лікарні швидкої допомоги у Владикавказі.

На момент аварії у реанімації перебувала 71 людина, серед яких 13 – на інвазивній системі вентиляції легенів, пише «Медуза».

Спершу повідомлялося, що через поломку системи забезпечення киснем загинули дев'ятеро людей. Вдень у вівторок, 10 серпня, лікарі повідомили про загибель ще двох пацієнтів. Влада Північної Осетії заявила, що двоє пацієнтів померли на кисневій підтримці, але не внаслідок аварії, а через критичне ураження легенів.

Серед загиблих пацієнтів – восьмеро жінок і троє чоловіків. У всіх був коронавірус. Вони перебували у важкому стані з 90-відсотковим ураженням легенів, заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови Північної Осетії Сергій Міняйло. За його словами, точну причину прориву кисневої труби має встановити експертиза.

За попередніми даними, причиною аварії стала зношеність обладнання, повідомила російська агенція «Интерфакс».