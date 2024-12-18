Місцеві канали опублікували момент вибуху на комбінаті

У середу, 18 грудня, на території хімічного підприємства у Ростовській області пролунали вибухи та зайнялася пожежа. Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку на одне з найбільших хімпідприємств Росії – ФКП «Комбінат Кам’янський».

Вибухи пролунали увечері 18 грудня у місті Кам’янськ-Шахтинський, де розташоване федеральне підприємство «Комбінат Кам’янський». Місцеві Telegram-канали опублікували відео, на яких видно, як російська ППО намагається збити повітряні цілі, схожі на ракети. Також на відео видно момент влучання на території хімічного комбінату.

«Він (комбінат – ред.) займається виробництвом ракетного палива (спеціалізується на виготовленні твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) і міжконтинентальних балістичних ракет на твердому паливі)», – повідомив голова ЦПД.

Зазначається, що комбінат також займається виготовленням вибухових речовин, різних компонентів для російських боєприпасів та знешкодженням відпрацьованих ракетних систем.

Раніше Андрій Коваленко повідомив про атаку на військові об’єкти у Ростовській області Росії, а також на Луганщині та в Бердянську. Втім, деталей атаки на російські об’єкти на тимчасово окупованих територіях України голова ЦПД не розповів.

До слова, у ніч на 18 грудня у Ростові також лунали вибухи – російські ЗМІ повідомили про атаку безпілотників та пожежу на території заводу «Ростсельмаш», на якому росіяни займаються модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.