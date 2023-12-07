В Сатанові на три дні перекриють рух по мосту, який сполучає Тернопільську та Хмельницьку області. Проїзд призупинять з 7 по 10 грудня, а для об’їзду транспорту облаштують другорядні дороги. Зупинка руху необхідна, щоб провести частковий ремонт конструкції та дорожнього покриття, яке через сильні опади дуже зносилося.

З 7 по 10 грудня включно на мості в Сатанові необхідно провести невідкладні аварійні роботи, повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області.

«Буде перекрито рух транспорту по мосту через річку Збруч, що на вулиці Бузкова у селищі Сатанів.

️ При цьому, нагадуємо, що ділянка автошляху Т-23-12 Гусятин – Городок (адміністративний кордон Хмельницької та Тернопільської областей) теж закрита для проїзду в звʼязку із ремонтом мосту у Гусятині», – йдеться в повідомленні.

Обʼїзд обох ділянок ремонту можливий лише по півдню обох регіонів через населені пункти Зарічанка та Скала-Подільська. Додамо, що для цього водіям треба буде подолати 100 зайвих кілометрів. Час поїздки збільшиться в середньому на дві години. однак, в Службі відновлення та розвитку інфраструктури зазначили, що вже 11 грудня рух по мосту в Сатанові відновлять.

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