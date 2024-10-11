Дитсадок у Мурованому, який планують утеплити до кінця 2025 року

У четвер, 10 жовтня, Мурованська сільська рада уклала угоду із ТОВ «Марафет-Буд» на капітальний ремонт фасадів з утепленням будівлі дитсадка, що на вулиці Шевченка, 9а, для тимчасово розміщення ВПО у селі Муроване. У системі публічних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 12,98 млн грн. Ціна договору тверда, тому підрядник не може збільшувати вартість робіт. Утеплити фасади дитсадка планують до кінця 2025 року.

Згідно з технічним завданням, планують відремонтувати та утеплити фасади та цокольний поверх дитсадка (його облицюють керамо-гранітною плиткою). Підрядник має прокласти плитку навколо дитсадка, відремонтувати зовнішні сходи, замінити вікна й двері, змурувати лоджію та утеплити її, змонтувати нову водостічну систему, відремонтувати горище тощо. Гарантія на виконані роботи має становити десять років з початку експлуатації. Профінансують ремонт із бюджету Мурованської сільради.

Переможцем та єдиним учасником торгів стало львівське ТОВ «Марафет-Буд». Згідно з аналітичним порталом YouControl, компанія працює з 2020 року й спеціалізується на будівництві, її керівником та власником є Павло Мандрик. Раніше підприємець працював у Державній фінансовій інспекції у Львівській області й до 2017 року він був головним державним фінансовим інспектором відділу контролю у сфері будівництва.

З початку 2024 року ТОВ «Марафет-Буд» отримало підрядів на майже 16 млн грн. Зокрема, у липні ZAXID.NET розповідав, що компанія перемогла в аукціоні на ремонт шкільного укриття за 9,3 млн грн у прикордонному селі Гусаків. За 2023 рік компанія отримала підрядів на понад 39 млн грн.

Додамо, що Мурованську сільську раду, яка уклала договір з ТОВ «Марафет-Буд», очолює Богдан Свистун. У Мурованому мешкає приблизно 4400 тисяч людей. Дитсадок «Веселка» може розмістити приблизно 160 дітей. Його директоркою є Марія Тимура.