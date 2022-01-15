У селі біля Стрия в пожежі загинув 60-річний власник будинку
Пожежа виникла у літній кухні
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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На Львівщині під час пожежі в літній кухні загинув 50-річний чоловік. Тіло загиблого виявили під час гасіння пожежі.
Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пожежа виникла в пʼятницю, 14 січня, близько 22:00 у літній кухні в селі Дроговиж, що біля Стрия.
Унаслідок пожежі загинув 60-річний власник будинку. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння пожежі.
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