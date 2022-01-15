На Львівщині під час пожежі в літній кухні загинув 50-річний чоловік. Тіло загиблого виявили під час гасіння пожежі.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, пожежа виникла в пʼятницю, 14 січня, близько 22:00 у літній кухні в селі Дроговиж, що біля Стрия.

Унаслідок пожежі загинув 60-річний власник будинку. Його тіло виявили рятувальники під час гасіння пожежі.