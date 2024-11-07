У селі біля Львова водій Toyota Camry збив 9-річного хлопчика
Дитину з травмами госпіталізували до лікарні
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ДТП трапилась 6 листопада в Борщовичах
У селі біля Львова водій автомобіля Toyota Camry наїхав на 9-річного хлопчика. Внаслідок ДТП його з травмами госпіталізували до лікарні.
Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у середу, 6 листопада, в одному з сіль Львівського району. За даними ZAXID.NET – у Борщовичах. 51-річний мешканець Запоріжжя за кермом Toyota Camry наїхав на 9-річного хлопчика. Внаслідок ДТП дитина отримала травми, її госпіталізували до лікарні.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років обмеження волі.
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