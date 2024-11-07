ДТП трапилась 6 листопада в Борщовичах

У селі біля Львова водій автомобіля Toyota Camry наїхав на 9-річного хлопчика. Внаслідок ДТП його з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у середу, 6 листопада, в одному з сіль Львівського району. За даними ZAXID.NET – у Борщовичах. 51-річний мешканець Запоріжжя за кермом Toyota Camry наїхав на 9-річного хлопчика. Внаслідок ДТП дитина отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років обмеження волі.