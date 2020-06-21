Львівські ресторатори відкрили власну жаб’ячу ферму біля Буська

На фермі «Tante Snails» вперше збиратимуть «урожай» жаб

Цьогоріч на фермі «Tante Snails», що у Буському районі Львівщини, вперше, окрім равликів, збиратимуть «урожай» жаб та вийдуть на промислові обсяги виробництва жаб’ячого м’яса. Про це повідомляє сайт аграрних новин «Куркуль».

Ферма «Tante Snails», де досі розводили лише равликів, розташована у селі Яблунівка, що у Буському районі Львівщини. Її заснували троє компаньйонів, що є власниками відомого львівського ресторану «Tante Sophie», що спеціалізується на французькій кухні, – Орест Давидко, Артем Хмиз, Андрій Дзюбан. Щоб задовольнити потреби ресторану та його клієнтів у стравах із жаб’ячих лапок, минулого року вони вирішили вирощувати жаб на власній фермі.

«Ми розширили власну равликову ферму і це переросло в окремий вид діяльності. Із жабками вийшло так само як і з равликами», – розповів Орест Давидко.

Орест Давидко розповідає, що спочатку закуповували жаб у різних постачальників в Україні. Потім все-таки вирішили купити «правильне» маточне стадо, обладнали невеличку водойму та розплідник і дали старт повноцінній жаб’ячій фермі. За словами фермера, пара породистих жабок для розведення на спеціальній фермі коштує від 100 доларів. При цьому треба обов’язково дотримуватися правильних умов транспортування, температурного режиму, води та кормів, бо породисті жаби досить чутливі до цього.

Основні роботи були проведені восени 2019 року. Технологію вирощування жаб фермери вивчали самотужки: шукали в інтернеті інформацію про діючі ферми в Україні, Франції, Таїланді, зв’язувалися з тими, хто має трошки більше досвіду, розпитували про особливості.

Збиратимуть перший «урожай» і вийдуть на промислові обсяги виробництва жаб’ячого м’яса на фермі «Tante Snails», імовірно, уже цього року.

Фермер-ресторатор з Львівщини Орест Давидко каже, що бізнес на жабах має великі перспективи. І хоча в Україні м’ясо жаб поки не користується особливою популярністю, але він сподівається, що завдяки смаковим якостям та унікальним рецептам воно обов’язково сподобається українським споживачам. Більше того, жаб’ячі лапки завжди можна буде постачати на ринок Європи чи інших країн.