Перед школою висадили алею з 250 самшитів

На Волині у селі Світязь вчителька хімії Ніна Озімок створює дендропарк, аби привернути увагу до проблеми зміни клімату. У 2020 вона виграла ґрант від Міністерства довкілля Німеччини, за гроші якого біля школи висадила дендропарк та створила екологічну стежку.

Як розповіла Ніна Озімок ZAXID.NET, висаджувати дерева біля школи разом з учнями вона почала у 2006 році. У 2020 році вона взяла участь у конкурсі ідей з екосистемної адаптації довкілля та виграла ґрант на суму 10 тис. євро від Міністерства довкілля Німеччини. У рамках ґранту біля школи вдалось створити дендропарк та екологічну стежку.

Зокрема, цьогоріч перед школою висадили декоративні кущі та алею із 250 самшитів, яка згодом стане живою зеленою огорожею. Невдовзі тут встановлять стенди з інформацією про адаптацію до зміни клімату, місцеву флору і фауну, правила поведінки на природі. Також на території шкільного парку заклали нову альпійську гірку, на якій висадили тиси, ялівці, барбариси та квіти.

«Найперше ми реально змінюємо в центрі села екосистему на території у майже два гектари, яка була смітником і пустирем з дикими грушами, яблунями та аличею. Тепер тут красиво, а головне, це додаткова прохолодна зона на території села. У дендропарку дві основні цілі: просвітницька і адаптаційна, ми показуємо як висадка дерев допомагає адаптуватися до зміни клімату», – розповіла Ніна Озімок.

Це пілотний українсько-німецький проект «Екосистемна адаптація до зміни клімату та стійкий регіональний розвиток через розширення можливостей українських біосферних резерватів», мета якого – продемонструвати екосистемний підхід з адаптації до зміни клімату в резерваті «Західне Полісся». Завершити створення дендропарку біля школи повинні у 2021 році.