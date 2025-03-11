«Карпати» – це 12-й індустріальний парк, зареєстрований на Закарпатті

Кабінет Міністрів включив індустріальний парк «Карпати» у закарпатському селищі Чинадійово до Реєстру промислових парків України. Рішення прийняли на засіданні уряду 11 березня.

«Новий індустріальний парк “Карпати” створять на території урочища “Садок” селища Чинадійово Мукачівського району. Завдяки політиці “Зроблено в Україні”, протягом найближчих років ми побачимо розвиток переробної галузі в державі до рівня наших найближчих сусідів – Польщі та Туреччини», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Ініціатором створення індустріального парку, який у майбутньому забезпечить 1300 робочих місць, стала Чинадіївська селищна рада.

Його розташують на площі 25,6 га і він спеціалізуватиметься на обробці та виготовлені виробів з деревини, зокрема меблів, виробництві паперу, картону, пакувальних матеріалів, харчових продуктів, будівельних та теплоізоляційних матеріалів, а також переробці сільськогосподарської продукції. Також в «Карпатах» сподіваються налагодити науково-технічну діяльність, зокрема розмістити лабораторії для незалежного підтвердження якості сировини та готової продукції.

Додамо, що «Карпати» – це 12-й індустріальний парк, зареєстрований на Закарпатті. 7 березня Уряд включив до Реєстру промислових парків України «Сольву-Тех» у місті Свалява.