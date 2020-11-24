У середу, 25 листопада, мешканці 12 вулиць у Личаківському і Галицькому районах будуть без водопостачання. «Львівводоканал» проводить планові ремонтні роботи. Водопостачання планують відновити о 17:00 цього ж дня.

«25 листопада з 10:00 до 17:00 у зв’язку з плановими роботами із заміни запірно-регулюючої арматури по вул. Тарнавського — Л. Толстого буде припинено подачу води до кількох вулиць Личаківського та Галицького районів міста», — повідомили у прес-службі ЛМР.

Відтак впродовж дня без водопостачання будуть такі вулиці: Тарнавського, Льва Толстого, Архипенка, Самійленка, Шота Руставелі, 9-11, Йосипа Сліпого, 19-22, Зелена, 78-104а, Корольова, Грицая, Ольги Басараб, Черешнева, Олени Пчілки.

Після завершення ремонтних робіт буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі.

До слова, інформацію про аварійне та планове вимкнення холодного та гарячого водопостачання можна знайти за посиланням.