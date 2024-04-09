У середу три райони Львова частково будуть без водопостачання
Води не буде на вулицях Шевченківського, Залізничного та Франківського районів
У середу, 10 квітня, три райони Львова частково будуть без водопостачання. Ремонтні бригади «Львівводоканал» перепідключатимуть водопровід на вул. Шевченка.
Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, 10 квітня «Львівводоканал» перепідключатиме 200 м водопроводу, діаметром 600 мм, в районі вул. Шевченка, 311. Для проведення цих робіт зупинять роботу водопровідної насосної станції «Янівська». У зв’язку з цим, з 9:00 до 18:00 припинять подачу води до частини Шевченківського, Залізничного та кількох вулиць Франківського районів Львова. Зокрема, без водопостачання будуть вулиці:
- Єрошенка;
- Татарбунарська;
- Моринецька;
- Яворівська;
- Кирилівська;
- Золота;
- Гуні;
- Турянського;
- Скляна;
- Яцкова;
- Пстрака;
- Кортумівка;
- Хорватська;
- Шведська;
- Шевченка (парна сторона №2-164; непарна сторона №11-115);
- Мудрого;
- Городоцька (парна сторона №44-110; непарна сторона №85-151);
- Стародубська;
- Чернівецька;
- Коротка;
- Залізнична;
- Хотинська;
- Братів Міхновських;
- Головацького;
- Перова;
- Марка Вовчка;
- Голубовича;
- Одеська;
- Кооперативна;
- Морозенка;
- Вернигори;
- Декарта;
- Шараневича;
- Стороженка;
- Щекавицька;
- Степанівни;
- пл. Святослава;
- Гушалевича;
- Магазинова;
- Квітки-Основ'яненка;
- Комарова;
- Ясна;
- Сорохтея;
- Бортнянського;
- Юнаківа;
- Луцького;
- Бортнянського;
- Хотинська;
- Перова;
- Одеська;
- Левандівська;
- Сорохтея;
- Юнакієва;
- Бандери;
- Матейка;
- Озаркевича;
- Хорватська;
- Головацького;
- Сосенка;
- Магазинова;
- Гушалевича;
- Чоловського;
- Кооперативна;
- Коротка;
- Стародубська;
- Перова;
- Сєченова;
- Шептицьких;
- Війтовича;
- Меретина;
- Ангеловича;
- Шептицького;
- Карпінського;
- Архітекторська;
- Бібліотечна;
- Професорська;
- Технічна;
- Рилєєва;
- Новаківського;
- Устияновича;
- Тобілевича;
- Чернівецька;
- Затишна;
- Чупринки;
- Мельника;
- Васильківського;
- Героїв УПА;
- Опільського;
- Горської;
- Сар’яна;
- Федьковича;
- Антоновича (парна сторона №4-48; непарна сторона №7-37);
- Русових;
- Старицького;
- Єфремова;
- Новий Світ;
- Глибока;
- Політехнічна;
- Левандівська;
- Повітряна;
- Широка;
- Доробок;
- Ганкевича;
- Папоротна;
- Озерна;
- Машиністів;
- Олесницького;
- Каганця;
- Чижевського;
- Пропелерна;
- На Чвертях;
- Кузнярівка;
- Алмазна;
- Дучимінської;
- Заболотівська;
- Мацієвича;
- Чечета;
- Моторна;
- Загородня;
- Роксоляни;
- Повітряна;
- Суботівська;
- Сірка;
- Блажкевича;
- Немирівська;
- Підлісна;
- Калнишевського;
- Ливарна;
- Сушка;
- Кругова;
- Параджанова;
Також без води будуть смт. Рудне, Рясне-Руська, Підрясне, та Страдч, а також частина житлового масиву «Рясне-1». Частина вулиць Шевченківського району будуть отримувати воду з пониженим тиском.
При цьому, з 10:00 на вул. Золота, 21 працюватиме водовоз. За потреби водовоз переїде на інші локації також. Після завершення ремонтних робіт працівники «Львівводоканалу» проведуть промивку вуличної водопровідної мережі, під час якої можливе тимчасове погіршення якості води.