У середу, 10 квітня, три райони Львова частково будуть без водопостачання. Ремонтні бригади «Львівводоканал» перепідключатимуть водопровід на вул. Шевченка.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, 10 квітня «Львівводоканал» перепідключатиме 200 м водопроводу, діаметром 600 мм, в районі вул. Шевченка, 311. Для проведення цих робіт зупинять роботу водопровідної насосної станції «Янівська». У зв’язку з цим, з 9:00 до 18:00 припинять подачу води до частини Шевченківського, Залізничного та кількох вулиць Франківського районів Львова. Зокрема, без водопостачання будуть вулиці:

Єрошенка;

Татарбунарська;

Моринецька;

Яворівська;

Кирилівська;

Золота;

Гуні;

Турянського;

Скляна;

Яцкова;

Пстрака;

Кортумівка;

Хорватська;

Шведська;

Шевченка (парна сторона №2-164; непарна сторона №11-115);

Мудрого;

Городоцька (парна сторона №44-110; непарна сторона №85-151);

Стародубська;

Чернівецька;

Коротка;

Залізнична;

Хотинська;

Братів Міхновських;

Головацького;

Перова;

Марка Вовчка;

Голубовича;

Одеська;

Кооперативна;

Морозенка;

Вернигори;

Декарта;

Шараневича;

Стороженка;

Щекавицька;

Степанівни;

пл. Святослава;

Гушалевича;

Магазинова;

Квітки-Основ'яненка;

Комарова;

Ясна;

Сорохтея;

Бортнянського;

Юнаківа;

Луцького;

Бортнянського;

Хотинська;

Перова;

Одеська;

Левандівська;

Сорохтея;

Юнакієва;

Бандери;

Матейка;

Озаркевича;

Хорватська;

Головацького;

Сосенка;

Магазинова;

Гушалевича;

Чоловського;

Кооперативна;

Коротка;

Стародубська;

Перова;

Сєченова;

Шептицьких;

Війтовича;

Меретина;

Ангеловича;

Шептицького;

Карпінського;

Архітекторська;

Бібліотечна;

Професорська;

Технічна;

Рилєєва;

Новаківського;

Устияновича;

Тобілевича;

Чернівецька;

Затишна;

Чупринки;

Мельника;

Васильківського;

Героїв УПА;

Опільського;

Горської;

Сар’яна;

Федьковича;

Антоновича (парна сторона №4-48; непарна сторона №7-37);

Русових;

Старицького;

Єфремова;

Новий Світ;

Глибока;

Політехнічна;

Левандівська;

Повітряна;

Широка;

Доробок;

Ганкевича;

Папоротна;

Озерна;

Машиністів;

Олесницького;

Каганця;

Чижевського;

Пропелерна;

На Чвертях;

Кузнярівка;

Алмазна;

Дучимінської;

Заболотівська;

Мацієвича;

Чечета;

Моторна;

Загородня;

Роксоляни;

Повітряна;

Суботівська;

Сірка;

Блажкевича;

Немирівська;

Підлісна;

Калнишевського;

Ливарна;

Сушка;

Кругова;

Параджанова;

Також без води будуть смт. Рудне, Рясне-Руська, Підрясне, та Страдч, а також частина житлового масиву «Рясне-1». Частина вулиць Шевченківського району будуть отримувати воду з пониженим тиском.

При цьому, з 10:00 на вул. Золота, 21 працюватиме водовоз. За потреби водовоз переїде на інші локації також. Після завершення ремонтних робіт працівники «Львівводоканалу» проведуть промивку вуличної водопровідної мережі, під час якої можливе тимчасове погіршення якості води.