Водій намагався провезти косметику на суму 1,5 млн грн без сплати митних платежів

Уночі на понеділок, 25 вересня, у пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею працівники митниці зупинили водія мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, який намагався перевезти велику партію контрабандних косметичних масок. У результаті товар вилучили до рішення суду.

Як розповіли у Львівській митниці, 32-річний водій мікроавтобуса Mercedes Benz Sprinter перетинав кордон близько опівночі в пункті пропуску «Шегині-Медика». Під час проходження митного контролю житель Івано-Франківської області обрав смугу «зелений коридор». Тим самим він заявив про відсутність товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню та оподаткуванню.

Контрабандні косметичні засоби вилучили (фото митниці)

Але оглядаючи мікроавтобус, митники виявили у багажному відділенні понад 1300 косметичних засобів Atache Essentielle Green Tea Mask. Орієнтовна вартість товару – 1,5 млн грн.

За цим фактом митники склали адмінпротокол за недекларування товарів, що переміщуються громадянами через митний кордон (ч. 2 ст. 471 МКУ). Товар вилучили, його подальшу долю вирішить суд.