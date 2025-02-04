Захворювання передається через брудні руки або інфіковані продукти харчування та воду

У Шептицькому районі Львівщини триває спалах вірусного гепатиту А. Спалах охопив п’ять населених пунктів району, наразі виявлено 27 хворих, з них – 12 дітей, повідомили 4 лютого у Львівському обласному центрі контролю і профілактики хвороб.

За словами генеральної директорки Центру Наталії Тімко-Іванченко, небезпека в тому, що інкубаційний період (від моменту потрапляння вірусу до появи перших клінічних ознак) може становити до 45 діб. Відповідно ті люди, які вже контактували й інфікувалися, можливо, будуть виявлені в подальшому.

«Небезпекою є й те, що один із організованих колективів також потрапив в осередок, і там захворіло дев'ятеро людей. Нині у цьому закладі проводиться онлайн-навчання, щоб розірвати контакти дітей і персоналу на максимальний інкубаційний період, тобто 45 діб», – каже Наталія Тімко-Іванченко.

Хворих більшає. Як раніше повідомляли у Центрі, станом на 16 січня 2025 року в Шептицькому районі зареєстровано 23 випадки захворювання на вірусний гепатит А, нині маємо вже 27 хворих.

Як вберегтися?

Вірусний гепатит А — захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг. Передається як кишкова інфекція: через брудні руки або інфіковані продукти харчування та воду.

Щоб не захворіти на вірусний гепатит А, лікарі радять:

1. Дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, після відвідування туалету, коли прийшли з вулиці, після контакту з домашніми улюбленцями.

2. Пийте воду лише гарантованої якості, бутильовану або ж кип’ячену.

3. Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням.

4. Не купуйте продукти харчування на стихійних ринках.

5. Дистанціюйтеся від людей з ознаками інфекційної хвороби.

6. Не займайтеся самолікуванням. Тільки лікар може діагностувати вірусний гепатит A і надати рекомендації щодо режиму та лікування.

7. Щоб запобігти хворобі необхідно вакцинуватися. Дві дози вакцини з інтервалом 6 місяців захищають на 20 років і більше, а в період спалаху – достатньо однієї дози для того, щоб перервати механізм передачі інфекції.