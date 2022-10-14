Із понеділка, 17 жовтня, у всіх школах і дитсадках Чернівців відновлюють навчання. Всі заклади будуть працювати у тому ж режимі, в якому працювали до 10 жовтня. Форму навчання кожна школа і дитсадок визначала самостійно: в основному, у Чернівцях це очна та змішана форми.

Про відновлення навчання у чернівецьких школах у п’ятницю, 14 жовтня, повідомила прес-служба управління освіти Чернівецької міської ради. «З понеділка, 17 жовтня, у школах, гімназіях, ліцеях учні виходять на навчання. Освітній процес відновлюється у закладах загальної середньої освіти, дошкільних закладах та позашкільних», – йдеться у повідомленні.

В управлінні уточнюють, що кожен школа чи дитсадок навчатиметься за тією формою навчання, за якою вони навчалися станом на 10 жовтня. Форму навчання визначав кожен заклад окремо. «В основному це була очна та змішана форми навчання, і лише один заклад навчався дистанційно», – додають в управлінні освіти.

Зазначимо, через масові ракетні удари росіян по різних регіонах України у понеділок, 10 жовтня, у всіх західних областях навчання у школах переводили на дистанційну форму, – через загрозу нових атак по заходу України.