До приїзду рятувальників адміністрація школи евакуювала усіх учнів та працівників закладу

Вранці у п’ятницю, 23 вересня, у львівському ліцеї ім. Івана Пулюя виникла пожежа у електрощитовій. Усіх учнів та працівників навчального закладу евакуйовували.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, повідомлення про пожежу у ліцеї ім. Івана Пулюя надійшло о 09:18. На місці рятувальники з’ясували, що займання виникло у підвальному приміщенні школи в електрощитовій. Ліцей розташований на вул. Івана Пулюя, 16.

Працівники ДСНС за 20 хвилин повністю ліквідували пожежу

До приїзду рятувальників адміністрація школи евакуювала усіх учнів та працівників закладу. У Львівській міськраді повідомили, що були евакуйовано близько 500 учнів. Наразі у школі немає світла, тож сьогодні усі учні вчитимуться онлайн.

Працівники ДСНС за 20 хвилин повністю ліквідували пожежу. Унаслідок події ніхто не постраждав.