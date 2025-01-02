У Станівському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів учні та вчителі досі ходять в туалет на вулицю

У селі Станово на Закарпатті учні та вчителі школи роками змушені користуватися вуличною вбиральнею. При цьому, гроші на будівництво туалетів у приміщенні школи вже виділяли. Про це 2 січня повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик.

За її словами, у соцмережах вона побачила фото вуличних вбиралень у Станівському закладі загальної середньої освіти I-III ступенів Верхньокоропецької сільської ради, що на Закарпатті, де навчається 213 учнів.

«Нам інколи складно уявити, що в закладах освіти ще залишилися вуличні вбиральні, що принижує учнів та працівників закладу освіти. Але ще є громади, де зневажаються базові потреби їхніх мешканців, і не забезпечуються належні умови в закладах освіти», – повідомила Надія Лещик.

Омбудсменка наголосила, що вуличні вбиральні неприпустимі для здоров'я та безпеки дітей і педагогів, також це порушує їхнє право на повагу до гідності та приватність. Крім цього, санітарний регламент для шкіл встановлює вимогу розміщення туалетів із кабінками і дверцятами у приміщенні.

Надія Лещик звернулася до сільської ради, де їй повідомили, що вже впродовж 3,5 років не можуть збудувати внутрішні вбиральні, що порушує законодавство. У листі школи вказано, що директор у 2021 році звернувся до сільради щодо необхідності проведення капітального ремонту внутрішніх вбиралень. Тоді на ці роботи виділили 44 тис. грн на коригування проєктно-кошторисної документації для реконструкції та влаштування внутрішніх санвузлів.

А у 2023 році було виділили 500 тис. грн на облаштування вбиралень, із яких за роботи оплатили 497,7 тис. грн. Вже у 2024 році виділили додаткові 400 тис. грн, але станом на 27 грудня 2024 року ці гроші не використали.

Також після звернень директора минулого року сільрада виділяла 20 тис. грн на очищення та викачування фекалій, а також 80 тис. грн для поточного ремонту вбиральні на вулиці. Але ці гроші «з незрозумілих» для сільської ради причин не використали до 7 листопада.

Як зазначив керівник відділу освіти, культури, молоді та спорту Верхньокоропецької сільської ради, причиною невиконання робіт є недобросовісне виконання умов договору підрядником. Директор Юрій Пайда додав, що для школи придбали три біотуалети, які забезпечать потреби початкової школи.

Омбудсменка наголосила, що в цій ситуації вбачає неналежні управлінські рішення, відсутність контролю з боку органів влади за використанням грошей та виконанням робіт, відсутність відповідальності за те, що відбувається в школі, байдужість до потреб та здоров'я мешканців громади.

Тому Лещик готує вимогу до Верхньокоропецької сільської ради облаштувати вбиральні школи відповідно до вимог санітарного регламенту.