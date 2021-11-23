Пункт вакцинації працюватиме у вівторок-середу з 14:00 до 19:00

У середу, 24 листопада, у шпиталі ім. Митрополита Андрея Шептицького, що на вулиці Озаркевича, 4, розпочне працювати пункт вакцинації. Зробити щеплення від Covid-19 у ньому зможуть усі, хто плануєте вакцинуватися.

Про це ZAXID.NET повідомив директор благодійного фонду «Шпиталь Шептицького» отець доктор Андрій Логін.

«Вакцинуватися у нашому пункті вакцинації можуть усі охочі. Ми працюємо з НСЗУ, як і всі медичні установи, і відповідно, усі, хто планує вакцинуватися, може це зробити у нашому пункті вакцинації. Пункт розпочне працювати 24 листопада о 15:00. На першому етапі будуть вакцинувати Pfizer. Але невдовзі розпочнемо вакцинувати і всіма іншими вакцинами, які є доступними в Україні», – сказав отець Андрій.

Пункт вакцинації наразі працюватиме у вівторок і середу з 14:00 до 19:00. Але якщо охочих щепитися від коронавірусу буде багато, то пункт працюватиме і в інші дні.

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