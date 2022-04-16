До 2014 року Володимир Хромченков командував десантним кораблем «Кіровоград»

Колишній український військовий, капітан 2-го рангу Володимир Хромченков загинув, воюючи проти свого народу. Він командував великим десантним кораблем «Саратов» під час вторгнення Росії в Україну. Фото ліквідованого зрадника виклав у Twitter офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Командував десантним кораблем «Кіровоград» під час блокади українського флоту на Донузлаві, 2014 року зрадив присязі — не прибув до зазначених пунктів збору та перейшов на військову службу до окупантів.

Предатель Украины. В 2014 году не прибыл в указанные пункты сбора и перешел на военную службу к оккупантам.

Командир БДК «Саратов» капитан 2-го ранга Владимир Хромченков.

В шпиталі від отриманих поранень наздогнала карма.

Смерть ворогам

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/fpsmKzzvmH — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) April 16, 2022

Зрадник України вів бойові дії проти цивільного населення, цивільних об'єктів та об'єктів інфраструктури.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 24 березня внаслідок удару по порту Бердянська був знищений десантний корабель окупаційних військ «Саратов». В результаті вибуху були пошкоджені ще два російські кораблі. Командири пошкоджених десантних кораблів РФ у Бердянську в 2014 році зрадили присязі і перейшли на бік окупантів.